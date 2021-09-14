Горно-Алтайск, 14 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 108.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Горно-Алтайске, где выявлено 13 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей шести сельских районов.

«За сутки выздоровели 37 пациентов. По данным на 14 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 976 человек», — отметили в оперштабе.