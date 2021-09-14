Красноярск, 14 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Красноярске пожарные локализовали возгорание на складе на улице Дорожной. Пожар распространился на 1200 кв. м.

Якутск.рф Огонь

По данным краевого главка МЧС, для начала тушения потребовалось вскрыть бензорезом ворота склада, а затем ждать отключения электроэнергии в помещении.

Как сообщает Newslab, склад горит изнутри, частично обрушились конструкции кровли. В тушении принимает участие 31 человек личного состава, применяется 11 единиц техники. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елизовском районе Камчатского края произошёл пожар в железобетонном боксе с автомобилями.

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