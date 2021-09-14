Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Соединенные Штаты намерены пригласить Россию и Китай для участия в международном саммите по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Официальных подтверждений этой информации от официальных лиц США пока не поступало. Также пока не известно, в какие сроки состоится мероприятие, и представители каких стран примут в нем участие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты The Washington Post назвали дату проведения международного саммита по борьбе с COVID-19 — 22 сентября. Официально эта информация пока не подтверждена. Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о намерениях провести саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией, в которой примут участие представители государств, а также крупных корпораций.