Кемерово, 14 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 сентября, медицинскую помощь получают 1449 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 508 человек», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе выявлено 54 246 случаев заражения коронавирусом, 51 588 человек выздоровели, 1209 пациентов скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией.