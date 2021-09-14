Пекин, 14 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Объем производства аккумуляторных батарей в Китае для питания электромобилей подскочил на 161,7% в годовом исчислении и достиг 19,5 ГВт/ч в августе, сообщает агентство Синьхуа.

Kirill Borisenko Электромобиль

Объем производства литий-железофосфатных аккумуляторов в прошлом месяце составил 11,1 ГВт / ч, что на 268,2% больше в годовом исчислении, показали данные Китайского инновационного альянса автомобильных аккумуляторов. Китай также произвел 8,4 ГВт/ч тернарных литиевых батарей за этот период, что на 91,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют свежие данные.

Продажи электромобилей в Китае достигли рекордного уровня в 321 000 единиц в прошлом месяце, увеличившись на 180% в годовом исчислении, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей. Согласно актуальным данным, за первые восемь месяцев продажи электромобилей в стране выросли на 190% в годовом исчислении, до 1,8 млн единиц.