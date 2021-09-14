Кемерово, 14 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 14 сентября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 28, Кемерово — 25, Белово — 20, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 14, Калтан — десять, Юрга — восемь, Анжеро-Судженск — семь, Осинники — семь, Мыски — шесть, Гурьевский МО — четыре, Краснобродский — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Тайга — три, Ижморский МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один, Полысаево — один, Беловский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Таштагольский МР — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 174 пациента выздоровели, пятеро скончались.