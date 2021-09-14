Москва, , 07:37 — REGNUM Заявления украинского главы Владимира Зеленского о том, что Киев защищает ЕС от «российской агрессии» наносит оскорбление президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев 13 сентября в эфире телеканала «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — сказал эксперт.

Он пояснил, что подобные утверждения Зеленского могут быть восприняты только внутри Украины. По словам Матвейчева, лидеры Франции и Германии хорошо осведомлены о реальной боеспособности украинской армии. Политолог добавил, что европейские страны могут считать своим защитником НАТО, но не Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Ангела Меркель в ходе своего визита на Украину выдвинула Владимиру Зеленскому ультиматум по Донбассу. Экс-парламентарий отметил, что канцлер согласовала свою позицию с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом.

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