Кызыл, 14 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей городов Кызыл, Ак-Довурак и девяти районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 60 заболевших мужчин — 23, женщин — 37. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 30, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 10 976.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечится 281 пациент, из которых 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении остаются 224 носителя. Занятость коечного фонда по состоянию на 14 сентября составляет 58,5%.