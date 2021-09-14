Чебоксары, 14 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают происходить пожары на полигонах твёрдых коммунальных отходов. На этот раз возгорание зарегистрировано на свалке в Цивильском районе, сообщает ГКЧС Чувашии.

Cap.ru Пожар на свалке в Цивильском районе Чувашии

Возгорание произошло 11 сентября на мусорном полигоне, расположенного в Булдеевском сельском поселении. Местные власти уточняют, что было выявлено сильное задымление на территории около 100 кв. метров. 13 сентября открытое горение ликвидировано.

«Остаётся сильное задымление из-за глубинного тления мусора», — отмечали в ГКЧС.

В ведомстве сообщают, что пожар тушит эксплуатирующая организация. Также привлечены к работам дополнительные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный пожар произошёл в государственном природном заповеднике «Присурский», по факту которого возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Чувашии также горели мусорные полигоны в Алатыре и Шумерле.

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