Пекин, 14 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Центральный банк Китая провел 10 млрд юаней (около $1,55 млрд) в рамках операции обратного РЕПО для поддержания достаточной ликвидности в банковской системе страны, сообщает 13 сентября агентство Синьуха.

Handelsblatt.com Центральный банк Китая

Процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО была установлена на уровне 2,2%, говорится в заявлении на вебсайте Народного банка Китая, Центробанка страны.

Обратное РЕПО — это процесс, в ходе которого Центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем.