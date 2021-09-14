Владивосток, 14 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. В Приморье с начала года зарегистрировано 498 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители находились в состоянии алкогольного опьянения. В этих автоавариях погибли 50 человек, 301 получил травму. Повреждено 833 транспортных средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) Pixel-mixer Авария

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Особенно пьяные ДТП часто происходят в воскресенье. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, число таких аварий возросло на 3,5%, а число погибших — на 31%.

За 2021 год задержано уже более 7 тыс. водителей в алкогольном опьянении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки Госавтоинспекция зафиксировала 61 сообщение о ДТП, в результате которых три человека погибли, семь — травмированы, 118 автосредств повреждены.