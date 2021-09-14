Краснодар, 14 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 24 сентября 2021 года начнёт рассмотрение громкого иска министерства транспорта и дорожного хозяйства региона к семи компаниям, две из которых входят в группу «Яндекс» — ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси». Спор касается предоставления информационных услуг лицам, которые не имеют разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Исковое заявление от ведомства поступило в суд ещё в конце июня 2021 года. Ответчиками, помимо «Яндекса», стали пять юрлиц. При этом по основному виду деятельности они не относятся к таксомоторным компаниям. Например, ООО «Максим-Сочи» (владельцы — Максим Белоногов и Олег Шлепанов) числится как ведущее деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий. В этой же сфере работают и иные соответчики.

Министерство требует признать деятельность по заключению договоров об оказании информуслуг с лицами, которые не имеют разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, незаконной и создающей опасность причинения вреда в будущем. Просят от судьи также запретить заключать договоры с такими лицами и передавать им получаемые заказы на перевозку.

Спор начнут разбирать 24 сентября. Также 20 сентября 2021 года апелляционный суд рассмотрит жалобу «Яндекса», который настаивает на том, что требования к нему должны быть выделены в отдельное производство.

Напомним, ранее к ООО «Яндекс» претензии подал директор одной из российских компаний, который потребовал выплатить ему 3 трлн рублей ущерба, причиненного некачественными, на его взгляд, услугами такси. И опять же в споре фигурировало «Яндекс.Такси».