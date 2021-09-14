Улан-Удэ, 14 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Бурятии подготовлены поправки к конституции республики. Законопроект был подготовлен рабочей группой во исполнение федерального закона о поправке к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Андрей Ринчино Народный Хурал Республики Бурятия

По словам депутата Виктора Малышенко, в состав рабочей группы кроме парламентариев вошли представители администрации главы региона, прокуратуры, минюста, Общественной палаты и так далее. В числе изменений предложено ввести ограничения для занятия государственных или муниципальных должностей в связи с наличием второго гражданства или вида на жительство в другом государстве.

«Ряд статей в Основной закон республики носят корреспондирующий характер согласно новым положениям Конституции РФ, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Касается это и адресной социальной поддержки граждан, индексации социальных пособий и выплат», — отметили в Народном хурале.

В Конституцию также внесут статью о защите культурной самобытности народов и этнических общностей России.

Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии заксобрания 27 сентября.