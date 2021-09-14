Пекин, 14 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В прошлом году Китай выпустил в общей сложности 2,7 млрд этикеток органической продукции, сообщил в главный контроллер рынка страны, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Kaluga-poisk.ru Органические отходы планируют перерабатывать в компост

По данным Государственного управления рыночного регулирования КНР, в 2020 году в стране было продано 999 000 тонн органических продуктов, а объем продаж составил 80,43 млрд юаней (около $12,47 млрд). На сегодняшний день Китай предоставил 14 000 компаниям по всей стране более 22 000 сертификатов на их органическую продукцию, говорится в сообщении регулятора.

Он добавил, что количество выданных сертификатов росло в среднем на 13,52% ежегодно в период с 2016 по 2020 год. Администрация заявила, что будут приняты меры по усилению регулирования рынка и выявлению незаконных случаев на рынке органической продукции.