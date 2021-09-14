Владивосток, 14 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки Госавтоинспекция зафиксировала 61 сообщение о ДТП, в результате которых три человека погибли, семь — травмированы, 118 автосредств повреждены, сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария

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Наезды на пешехода, на стоящее транспортное средство, а также столкновение транспортных средств и съезд с дороги — те виды ДТП, в результате которых в минувшие сутки были травмированы люди.

Так, в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа 46-летний водитель мотоцикла марки Suzuki не справился с управлением и въехал в припаркованный на краю проезжей части автомобиль Nissan Cube. Погибли водитель и 32-летний пассажир мотоцикла. Погибший мотоциклист не имел прав на управление транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 сентября в больнице скорой медицинской помощи скончался водитель, ставший участником тройного ДТП под Улан-Удэ.