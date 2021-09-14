Вашингтон, 14 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Тропический шторм «Николас» усилился до урагана первой категории и движется в сторону американского штата Техас. Об этом 14 сентября сообщил национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в Twitter.

Pxhere.com Ураган

Уточняется, что зародившийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Николас» стал ураганом. Он несёт с собой ливневые дожди, сильный штормовой ветер и высокие волны в районы центральной и верхней частей побережья штата Техас.

Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана составляет 120 километров в час. «Николас» двигается к штату Техас со скоростью около 16 км/час. Метеорологи предполагают, что стихия может затронуть и побережье американского штата Луизиана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике предупредили об угрозе усиления тропического шторма «Николас» до урагана.