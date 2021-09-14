Ульяновск, 14 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса «наметилась позитивная динамика». Об этом заявил врио губернатора Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам заседания штаба по развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель Ульяновской области призвал население «активнее вакцинироваться от COVID-19». Оценивая в целом эпидемическую ситуацию с коронавирусом, Алексей Русских подчеркнул, что «в конце августа наметилась позитивная динамика и заболеваемость пошла на спад», но за последнюю неделю, с 6 по 13 сентября, «уровень заболеваемости вырос на 0,46%».

Напомним, что последние три недели темпы вакцинации от COVID-19 в Ульяновской области снижаются: если в последнюю неделю августа привились 13 368 человек, а в начале сентября — 10 434 жителя, то за последнюю неделю (с 6 по 12 сентября) — 10 201 житель.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 77 902 случая заражения коронавирусом, победили болезнь 69 685 пациентов. От осложнений, вызванных после заражения SARS-CoV-2, умер 2431 житель региона.