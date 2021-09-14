Пермь, 14 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ. С 6 по 12 зарегистрировано 21,4 тыс. случаев ОРВИ, что на 24,6% выше чем за предыдущую неделю (30 августа — 5 сентября). Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ponchikov.net Грипп

Про данным ведомства, превышение эпидпорога фиксируется во всех возрастных группах. На территории края циркулируют риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция). Вирусы гриппа не обнаружены.

Напомним, с 30 августа по 5 сентября было зарегистрировано 17,2 тыс. случаев ОРВИ, а превышение эпидпорога отмечалось следи детей дошкольного возраста и взрослых граждан.