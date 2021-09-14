Якутск, 14 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Лесные пожары в Якутии стали причиной задымлённости в Якутске. Дым принесло ветром из Усть-Майского района республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе мэрии города.

ИА SakhaPress Задымление в Якутске

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«На территории городского округа «город Якутск» в данное время природные пожары отсутствуют», — заверил горожан руководитель МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Николай Егоров.

В Усть-Майском районе зафиксировано сразу шесть очагов возгорания. С лесными пожарами там борется 121 человек и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в девяти районах Якутии продолжается борьба с огнём лесных пожаров. За сутки ликвидированы 16 возгораний, локализованы — четыре. Всего в регионе зафиксировано 50 возгораний, из них тушат 15.