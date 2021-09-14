Москва, 14 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Три выходных дня с сохранением заработной платы должны предоставлять работодатели своим сотрудникам после каждой прививки от коронавирусной инфекции, предлагается в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости. Документ направлен на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. В письме отмечается, что подобного механизма в российском трудовом законодательстве нет, а единственной возможностью уйти на отдых в случае плохого самочувствия после вакцинации остается оформление больничного листа у врача.

В ИСИРГИ также указали на то, что из-за сложившейся ситуации большое количество людей трудоспособного возраста в России остаются незащищенным перед угрозой COVID-19, поскольку избегают прививок из-за «опасения сильного иммунного ответа организма». Кроме того, авторы письма напомнили, что эксперты предупреждают о скором новом подъеме заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ. В обращении подчеркивается, что массовая вакцинация может понадобиться стране и в будущем в случае новых эпидемий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова объявила, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в России прошли 39,8 млн человек.