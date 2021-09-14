Гусиноозёрск, Бурятия, 14 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В городе Гусиноозёрск в Бурятии 12 сентября произошёл пожар, повлёкший гибель человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных горела квартира на четвёртом этаже.

Главное управление МЧС по Бурятии Пожар в Бурятии

15 жильцов эвакуировались самостоятельно. Спасатели в ходе тушения огня нашли в коридоре двух мужчин без сознания.

«Пострадавшие были эвакуированы на свежий воздух и переданы врачам скорой медицинской помощи, которые в последующем констатировали смерть одного из мужчин», — отметили в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.