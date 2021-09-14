Пермь, 14 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Перми с 15 сентября начнут работать мобильные пункты вакцинации, где желающие граждане смогут привиться от гриппа и коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Вакцинация

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Первый пункт откроется 15 сентября возле цирка и будет работать с утра до вечера в течение двух дней.

В торгово-развлекательном комплексе «Семья» (по ул. Революции) прививочный пункт будет функционировать с 14:00 до 20:00 по местному времени (12:00 — 18:00 мск), а 18 сентября с 12:00 до 16:00.

Еще один мобильный пункт разместится на площадке торгово-развлекательного комплекса «Планета» (шоссе Космонавтов). Его работа запланирована в течение пяти дней (с 15 по 19 сентября).

По данным минздрава, для вакцинация используют препараты «ГамКовидВак», «Спутник Лайт» и «Ультрик Квадри».

Добавим, с начала года (по состоянию на 13 сентября) в Прикамье первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 723 552 человека, полный курс иммунизации прошли 587 911 человек.