Ульяновск, 14 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 14 сентября, стартуют гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия). Они состоятся в рамках федерального проекта «Большие гастроли», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Спектакль-балет «Жар-птица»

Спектакли якутского театра оперы и балета пройдут с 14 по 18 сентября в Ульяновском драматическом театре имени Ивана Гончарова. Зрителям представят мюзикл о жизни в Instagram «Калейдоскоп иллюзий», состоящий из восьми новелл, а также балеты «12 стульев» и «Лебединое озеро».

С ответными гастролями коллектив ульяновского драмтеатра побывает в Якутске с 23 по 26 сентября.

Спектакли будут показаны поддержке Министерства культуры России в рамках проекта «Большие гастроли».

Как сообщало ИА REGNUM в июне 2021 года Госдума приняла закон, призванный урегулировать деятельность организаций культуры. В частности, без проведения торгов можно передавать в аренду созданные под конкретный спектакль и более не востребованные оборудование, декорации и костюмы.

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