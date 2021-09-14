Абакан, 14 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. После продолжительной болезни скончалась заместитель главы города Абакана по социальным вопросам Ирина Кацебина. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в правительстве Хакасии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Кацебиной.

«Она отдала много лет государственной службе, работала на благо Абакана и всей республики», — подчеркнул Коновалов.

Ирина Кацебина — кандидат педагогических наук. С 2002 года трудилась на государственной гражданской службе. Была замминистра национальной и территориальной политики Хакасии, помощником, заместителем руководителя аппарата правительства республики. С 2010 года занимала пост заместителя главы Абакана по социальным вопросам.

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