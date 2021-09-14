Москва, 14 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В семь дальневосточных регионов направят федеральные деньги на оснащение театров и улучшение состояния библиотек. 60 млн рублей на эти цели получат Якутия, Забайкалье, Приморье, Приамурье, Еврейская АО, Магаданская область и Хабаровский край, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Читайте также: На обновление библиотек и театров в России выделили почти 2 млрд рублей

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Больше всех денег перечислят Забайкальскому краю — 15 млн рублей, остальным регионам ДФО выделят по 5−10 млн рублей.

В Еврейской автономии федеральные 5 млн рублей потратят на создание модельной библиотеки в Биробиджане.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы России получат на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров более 1,9 млрд рублей.