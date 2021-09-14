Сеул, 14 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Американская компания Google была оштрафована антимонопольным регулятором в Южной Корее на $176,8 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом 14 сентября сообщает агентство Yonhap.

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Уточняется, что компания Google навязывала производителям смартфонов OC Android соглашение, в соответствии с которым производители не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android.

Антимонопольный регулятор считает, что такая позиция компании может препятствовать инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз готов к борьбе против монополизации интернета вещей.