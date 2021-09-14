Улан-Удэ, 14 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались три человека в возрасте старше 65 лет.

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Таким образом, всего по состоянию на 14 сентября жертвами COVID-19 в республике стали 1804 человека.

В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 340 пациентов. 43 тяжёлых больных находятся в реанимации, 17 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 399 коек: занято — 340, свободно — 59 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,2%», — отметили в оперштабе.