Краснокамск, Пермский край, 14 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Пермском крае продолжают работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в реке Кама. Анализ взятых проб показал, что ПДК по нефтепродуктам зашкаливает. Об этом сообщает Федеральное агентство водных ресурсов.

Voda.gov.ru Нефтяное пятно

Напомним, нефтяное пятно вдоль береговой линии на реке в районе Краснокамска обнаружено в начале прошлой недели (7 сентября). Протяженность загрязненной зоны составила 150 метров. Источник загрязнения до сих пор не назван.

Чтобы заблокировать поступление нефтепродуктов в акваторию Воткинского водохранилища, специалисты устанавливают дополнительные ограждения в устье реки Малая Лысьва.

Пробы, взятые в месте обнаружения нефтепродуктов, показали превышение нефтепродуктов — более 60 ПДК, ниже впадения в реки Малая Лысьва — 8,8 ПДК, в районе набережной Краснокамска, после производственных территорий Целлюлозно-бумажного комбината — 2,4 ПДК.

Как заявили в Камском БВУ Росводресурсов, питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению.