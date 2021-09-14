Чебоксары, 14 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей запущена «очень мощная волна патриотизма», участниками мероприятий и проектов стали люди всех возрастов. И это «самое главное», ценное. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на встрече с директорами государственных учреждений культуры глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев демонстрирует календарь, посвящённый Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей

Открывая встречу, руководитель республики особое внимание уделил Году трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который стартовал в 2020 году и отмечается в 2021 году.

«За этот год узнали много неизвестного и интересного. Но мне кажется, самое главное, что является ценным, смогли запустить очень мощную волну патриотизма, любви к Родине, Отчизне и обеспечить вовлечённость людей разных возрастов, проживающих на разных территориях, в процесс воссоздания памяти и фиксации этой памяти в виде различного рода продуктов», — сказал Олег Николаев.

По его словам, сейчас в каждом муниципалитете есть «новые объекты» и проекты, посвящённые строителям рубежей обороны. Глава Чувашии подчеркнул, что именно память «нас погружает в события и наполняет силой, энергией от мужества и героизма людей того времени».

«Я был восхищён, когда видел короткометражные фильмы, снятые на чувашском и русском языках жителями сельских территорий. И самое, скажем, трогательное, самое, может быть, ценное было в этих фильмах то, что люди сами собрались, сами написали сценарий, сами режиссировали, сделали костюмы, подобрали иные атрибуты для съёмок. Конечно, с точки зрения специалистов фильмы непрофессионального качества, но они живые и за счёт этого энергетически наполненные», — отметил руководитель региона.