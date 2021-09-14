Глава Чувашии рассказал о самом ценном в Год героев Сурского рубежа
Чебоксары, 14 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей запущена «очень мощная волна патриотизма», участниками мероприятий и проектов стали люди всех возрастов. И это «самое главное», ценное. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на встрече с директорами государственных учреждений культуры глава Чувашии Олег Николаев.
Открывая встречу, руководитель республики особое внимание уделил Году трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который стартовал в 2020 году и отмечается в 2021 году.
По его словам, сейчас в каждом муниципалитете есть «новые объекты» и проекты, посвящённые строителям рубежей обороны. Глава Чувашии подчеркнул, что именно память «нас погружает в события и наполняет силой, энергией от мужества и героизма людей того времени».