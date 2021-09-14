Горно-Алтайск, 14 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске перед судом предстанет 22-летний горожанин по обвинению в распространении материалов, составляющих личную тайну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова Обнаженная

По данным следствия, в конце мая 2021 года обвиняемый, находясь в квартире друга, исподтишка сфотографировал на телефон обнажённую женщину. После чего он отправил получившееся фото своему знакомому через соцсети, тем самым нарушив права женщины.

«Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в управлении.

Молодому человеку грозит в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.