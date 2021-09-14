Анадырь, 14 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. На Чукотке прокуратура проводит проверку по сообщениям в интернете об отсутствии в аптеке села Усть-Белая Анадырского района лекарств, необходимых для лечения детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

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«В селе Усть-Белая в аптеке нет лекарств! Дети болеют. Нет противовирусных! В такое-то время. Приходишь на прием, а нам говорят что «Лечить нечем». Уже три недели обещают привезти, столько транспорта было. И такая ситуация уже не первый месяц. Наша аптека постоянно пустая», — написали жители в соцсетях.

По поручению прокурора округа проводится проверка этой информации — по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Могочинском районе Забайкалья только после вмешательства местной прокуратуры ребёнок-инвалид был обеспечен дорогостоящими лекарственными препаратами.