Красноярск, 14 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Тепло в жилые дома и учреждения Красноярска начнут подавать с 18 сентября. Об этом в своём Instagram сообщил мэр города Сергей Ерёмин.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

«Вроде и солнце днём ещё согревает, однако ночью уже подмораживает, утром на улице реально прохладно», — пишет мэр.

По его словам, на утреннюю велопрогулку он вынужден был поехать в тёплой куртке, а в квартире и на работе «уже неуютно».

«Ориентируясь на прогнозы погоды и видя ваши обращения с просьбами дать тепло, принял решение о старте отопительного сезона уже на этой неделе», — отметил Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске запуск отопления начнётся после 16 сентября.

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