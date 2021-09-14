Тегеран, , 14:44 — REGNUM 13 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что президент Ибрагим Раиси планирует принять участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Таджикистана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде сделал эти замечания на своем виртуальном брифинге для прессы в Тегеране. Говоря о недавнем визите премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими и его делегации в Иран, представитель МИД заявил, что визит состоялся в соответствии с тесными отношениями между двумя странами.

По словам Хатибзаде, визит премьер-министра Ирака стал первой официальной поездкой высокопоставленного иностранного чиновника в Тегеран с тех пор, как новый президент Ирана вступил в должность в августе 2021 года.

«Во время его визита в Тегеран обе стороны провели переговоры об упрощении выдачи виз паломникам, которые хотят отправиться в Ирак для участия в ритуале Арбаин», — отметил он.

Арбаин, который приходится на 28 сентября текущего года, является траурным ритуалом, который соблюдают мусульмане-шииты во всем мире, отмечая 40-й день мученической смерти имама Хусейна (третьего шиитского имама и внука пророка Мухаммеда).