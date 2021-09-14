Якутск, 14 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. На второй неделе сентября якутяне заражались коронавирусом на 7% чаще, чем в начале месяца. Об этом заявила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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По её данным, темпы заболеваемости возросли на 7,9% в Якутске и на 5,8% — в районах республики. Всего за неделю с 6 по 12 сентября коронавирусом в Якутии заразились 1085 человек. За сутки в республике зафиксированы 163 новых случая заболевания COVID-19 (днём ранее — 155).

Рост заболеваемости Ольга Балабкина объяснила возвращением якутян из отпусков, началом учебного года, низким уровнем вакцинации в некоторых районах республики и активной миграцией людей из-за тушения лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября скончались от COVID-19 ещё десять жителей Якутии. В республике заражаются коронавирусом чаще, чем на прошлой неделе.