Пекин, 14 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Первая партия из пяти ветряных турбин новой морской ветроэлектростанции в провинции Шаньдун на востоке Китая начала поставлять электроэнергию в энергосистему страны, сообщает компания, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

John_Straka Ветряк

По данным Государственной электросетевой Шаньдунская электроэнергетическая ферма, расположенная в 30 км от побережья города Хайян, имеет установленную мощность 301,6 мВт и сможет производить 821 млн кВт/ч в год после полного введения в эксплуатацию.

Это может помочь сэкономить 253 000 тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа на 556 000 тонн в год. По оценкам компании, к концу этого года число работающих ветряных турбин достигнет 58.