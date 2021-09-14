Тегеран, , 14:45 — REGNUM 13 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил свой визит в Тегеран как «конструктивный», заявив, что обе стороны движутся к урегулированию разногласий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

После своей однодневной поездки в Тегеран и по прибытии в Вену (Австрия) Гросси подчеркнул, что консенсус не является окончательным решением, однако это такт, чтобы выиграть время для продвижения дипломатии.

Гросси подчеркнул, что он не рассматривает консенсус в качестве долгосрочного решения; однако он проинформирует других членов Совета управляющих МАГАТЭ о результатах своих переговоров в Тегеране, чтобы взвесить их дальнейшие шаги.

Директор атомного агентства ООН также отметил, что ему удалось достичь соглашения с иранскими официальными лицами по вопросу предотвращения потери данных о ядерной программе Ирана, в частности, о тяжелой воде, роторах, центрифугах и обогащении урана, что является важным достижением.

Охарактеризовав свои переговоры с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами как откровенные и конструктивные, Гросси сообщил, что МАГАТЭ всегда стремится найти решение.

Далее он отметил, что его связь с Ираном была прервана в какой-то момент, однако последний визит в Тегеран восстановил её .