Елизово, Камчатский край, 14 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Пожар произошел в железобетонном боксе с автомобилями в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

Сообщается, что инцидент произошел на 14-м километре автодороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. На место происшествия выехали спасатели из поселка Пионерского. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Уточняется, что в боксе находились пять грузовиков. У одного из автомобилей, ЗиЛ-131, сгорели автомобильные покрышки.

По предварительной версии, возгорание произошло по причине поджога. Подробности произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в одной из гостиниц Сочи произошел пожар. Общая площадь возгорания оценивалась в 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.