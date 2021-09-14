Тегеран, 14 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Третья фаза клинических испытаний иранской отечественной вакцины против COVID-19 «Фахра» прошла в присутствии министра здравоохранения Ирана Бахрама Эйноллахи и министра обороны бригадного генерала Мохаммада Резы Караеи Аштиани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 сентября.

На данном этапе вакцина Фахра будет введена 40 000 добровольцам. Начальник управления здравоохранения, спасения и лечения при министерстве обороны Ирана бригадный генералАллахверан заявил, что третий этап завершится через три месяца, а затем Фахра будет передана министерству здравоохранения.

В ходе первого этапа клинических испытаний было вакцинировано около 135 человек. На втором этапе также было вакцинировано 500 человек.

Выступая в кулуарах мероприятия, Эйноллахи высоко оценил качество и эффективность Фахры. Он отметил, что в связи с критической ситуацией в стране Иран вынужден импортировать вакцину для ускорения процесса вакцинации.