Пекин, 14 сентября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. 18-я выставка Китай — АСЕАН и параллельный саммит Китай — АСЕАН по бизнесу и инвестициям завершились 13 сентября в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает агентство Синьуха.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

В ходе выставки было подписано в общей сложности 179 сделок на рекордно высокую совокупную стоимость более 300 млрд юаней (около $46,59 млрд). Общая стоимость увеличилась на 13,7% по сравнению с предыдущей выставкой, показали данные, опубликованные секретариатом выставки на церемонии закрытия.

В ходе выставки в этом году было проведено в общей сложности 148 мероприятий по развитию экономики и торговли и 26 форумов высокого уровня, охватывающих производственные цепочки, сотрудничество в области промышленного потенциала, таможню и здравоохранение.

На выставке площадью более 100 000 кв. метров в этом году было установлено 5400 стендов для офлайн-участников. В очных выставках приняли участие более 1500 предприятий. Выставочная площадь для зарубежных стран составила около 20 000 кв. метров, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил организатор.

19-я выставка Китай-АСЕАН предварительно запланирована на 16−19 сентября 2022 года, и Малайзия является Почетной страной, сказал Ван Лей, генеральный секретарь секретариата выставки.