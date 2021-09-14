Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. «Иранским пассажирам, которые въезжают в Ирак воздушным транспортом, не нужна виза», — заявил посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 сентября.

«Это решение было принято по итогам совместных встреч иранских официальных лиц с премьер-министром ИракаМустафой аль-Кадими», — сообщил Масджеди. Что касается отмены виз, посол отметил, что она предназначена только для авиаперелетов. По его словам, она может быть выделена для поездок через сухопутные границы, если кризис смертельного вируса будет успешно преодолен.

Также по поводу визита премьер-министра Ирака и его делегации в Иран посол отметил, что он состоялся с целью содействия экономическому и политическому сотрудничеству, а также взаимодействию в области безопасности и культуры.

Далее Масджеди подчеркнул, что совместные встречи, проведенные в Тегеране, были проведены с целью ускорения выполнения взаимных соглашений.