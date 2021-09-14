Кызыл, 14 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Туве отмечается низкий охват вакцинацией против коронавируса в городе Кызыле и Чеди-Хольском районе. Недоумение по этому поводу на аппаратном совещании выразил врио главы региона Владислав Ховалыг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Он напомнил об обязательной вакцинации учителей, медиков и работников других сфер, функционирование которых связано с большим числом контактов.

«Был дан срок до 15 сентября, после начнутся проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие меры», — отметили в минздраве.

Всего по состоянию на 14 сентября в республике первым компонентом вакцинировано 105 тыс. человек, в том числе 14 тыс. привились однокомпонентным препаратом «Спутник-лайт». Завершили вакцинацию около 81,5 тыс. жителей.