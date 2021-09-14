Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Молодой иранский фотограф из Ясуджа Эшак Агаизавоевал второй титул на Международном фестивале миграционной фотографии в Турции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 сентября.

Иранский фотограф награжден на Международном фестивале миграционной фотографии в Турции. В турецкой столице прошел 6-й международный миграционный фотофестиваль. Мероприятие завершилось отбором и представлением победителей.

Глава арт-центра Хозе Хонари в провинции Кохгилуйе и Бойерахмад Привинсе Мохаммад Шариф Эслами отметил, что в фестивале приняли участие фотографы со всего мира.

Эслами заявил, что Эшак Агаи, один из выдающихся фотографов иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмад, занял второе место и получил денежный приз на этом международном фестивале.

Сообщается, что международный фотофестиваль предназначен для осведомления аудитории с молодыми талантами Ирана и шедеврами современного искусства.