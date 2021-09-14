Ульяновск, 14 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области усилили информационную работу в связи со снижением темпов вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Данный вопрос был поднят на заседании по комплексному развитию региона. В министерстве здравоохранения Ульяновской области констатируют, что за последнюю неделю, с 6 по 12 сентября, снизились темпы вакцинации от COVID-19: прививку сделал 10 201 житель.

Для повышения темпов прививочной кампании усилена информационная работа с жителями, разъяснительные встречи организуются с руководителями и сотрудниками предприятий

По официальным данным, всего в регион передано более 428 тыс. доз различных видов российских вакцин от COVID-19, в том числе почти 323 тыс. комплектов «Спутник V». Осталось около 84 тыс. доз.

Первым компонентом привились 344 516 жителей Ульяновской области, из них завершили вакцинацию 293 558 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 29 августа вакцинировались от COVID-19 в Ульяновской области 13 368 жителей, с 30 августа по 5 сентября — 10 434 человека.