Якутск, 14 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Более 90% взрослых жителей трёх арктических районов Якутии сделали прививки от COVID-19. Это удивительные показатели на фоне среднероссийских, пишетМедикФорум. По информации издания, столь высокий процент привитых встречается только в вооружённых силах страны.

Kuzdrav.ru Пункт вакцинации

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В специализированном СМИ при этом отметили, что жителей в этих трёх арктических муниципалитетах немного. Речь идёт о Нижнеколымском, Среднеколымском и Верхнеколымском районах Якутии. Данные о столь высоком проценте привитых жителей этих территорий необычны в том числе на фоне общей тенденции снижения количества обращений россиян за прививками.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в августе почти полностью выполнили план по вакцинации шесть районов Якутии — Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский и Среднеколымский.