Оренбург, 14 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области появится особая экономическая зона «Оренбуржье». Решение о ее создании принято 13 сентября на заседании межправительственной комиссии под председательством зампреда правительства РФ Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба губернатора.

Peggy Marco Рост экономики

«Убеждён, что особая экономическая зона должна стать фундаментом для привлечения инвестиций во все сектора экономики Оренбуржья. Сегодня в области есть нехватка современных промышленных площадок с подведенной инженерной инфраструктурой (газ, электроэнергия, вода). Резидентами особой экономической зоны к 2030 году будет создано более 900 новых рабочих мест и отчислено 3,6 млрд руб. налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Правительство области обеспечит инвесторов необходимой инженерной инфраструктурой, доступом к коммунальным сетям, автомобильным и железнодорожным путям», — подчеркнул глава региона Денис Паслер.

Он добавил, что общая сумма планируемых вложений составит 1,7 млрд рублей. Планируется построить и реконструировать больше 30 объектов инфраструктуры.

Особая экономическая зона займет две площадки — в Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га). На территории ОЭЗ предполагают разместить 16 предприятий-резидентов. Ожидается, что общий объем инвестиций составит порядка 15,6 млрд рублей.