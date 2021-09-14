Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. 12 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эсламизаявил, что переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии были направлены на то, чтобы предоставить возможность расширить взаимодействие в рамках правил агентства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На совместной пресс-конференции после встречи с главой МАГАТЭРафаэлем Гроссив Тегеране Эслами заявил, что Гросси прибыл в Иран по приглашению AEOI, при этом между двумя сторонами состоялся конструктивный диалог.

Отметив, что все обсуждаемые вопросы носили технический характер, поскольку политические вопросы не имеют ничего общего с сотрудничеством между AEOI и МАГАТЭ, Эслами сообщил, что обе стороны договорились о том, что Иран примет участие в следующем заседании Совета МАГАТЭ и продолжит текущие переговоры.

Он также подчеркнул, что стороны договорились о том, что у Гросси есть еще две поездки в Тегеран, чтобы удалить карты памяти камер, установленных на ядерных объектах Ирана, запечатать их для обслуживания в Иране и вставить новые карты памяти.