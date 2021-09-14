Тегеран, , 14:53 — REGNUM 12 сентября спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что трансрегиональные державы всегда пытались создать разногласия между странами региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф сделал эти замечания на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими в Тегеране. «Нам было доказано, что трансрегиональные страны никогда не принимают решений в интересах Ирана и Ирака, при этом оба государства должны решать свои дела в зависимости от своих собственных возможностей», — заявил Калибаф.

Тем временем спикер иранского парламента отметил, что расширение сотрудничества между Тегераном и Багдадом оказывает влияние на региональные проблемы.

Премьер-министр Ирака, со своей стороны, подчеркнул важность ирано-иракских отношений для региона и призвал к расширению двусторонних отношений. «Непрерывное взаимодействие и диалог между официальными лицами Ирака и Ирана окажут огромное влияние на устранение возможных барьеров и укрепление сотрудничества», — сообщил аль-Кадими.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что сотрудничество между Тегераном и Багдадом поможет восстановлению стабильности в регионе.