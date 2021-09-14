Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. 12 сентября спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что трансрегиональные державы всегда пытались создать разногласия между странами региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф сделал эти замечания на встрече с премьер-министром ИракаМустафой аль-Кадимив Тегеране. «Нам было доказано, что трансрегиональные страны никогда не принимают решений в интересах Ирана и Ирака, при этом оба государства должны решать свои дела в зависимости от своих собственных возможностей», — заявил Калибаф.

Тем временем спикер иранского парламента отметил, что расширение сотрудничества между Тегераном и Багдадом оказывает влияние на региональные проблемы.

Премьер-министр Ирака, со своей стороны, подчеркнул важность ирано-иракских отношений для региона и призвал к расширению двусторонних отношений. «Непрерывное взаимодействие и диалог между официальными лицами Ирака и Ирана окажут огромное влияние на устранение возможных барьеров и укрепление сотрудничества», — сообщил аль-Кадими.

Ранее первый вице-президент ИранаМохаммад Мохбер заявил, что сотрудничество между Тегераном и Багдадом поможет восстановлению стабильности в регионе.