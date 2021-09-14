Майминский район, Алтай, 14 сентября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили ещё два летальных случая от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 69-летняя жительница Майминского района и житель Шебалинского района 60 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число скончавшихся за весь период пандемии достигло 373. В 326 случаях причиной смерти стал COVID-19, остальные умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.