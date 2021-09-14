Токио, 14 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили испытания новой крылатой ракеты в КНДР, сообщает агентство Kyodo.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались ракетные испытания в Северной Корее. Также представители Сеула, Вашингтона и Токио договорились продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Они решили, что будут продолжать оказывать давление на Пхеньян и при этом стараться вести с ним переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея испытала новую крылатую ракету большой дальности. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета смогла успешно поразить цели на дистанции 1,5 тыс. километров. Испытания нового оружия были признаны успешными.